Lavori in agosto e piscina chiusa Poi altro gestore

Nel ruolo tutto nuovo di responsabile della divisione sport per il coordinamento lombardo Forza Italia, Letterio Munafò, che a Legnano è presidente della commissione sport, rilancia le sue velleità per una città sportiva a iniziare dalla piscina. "Certamente è vero che ad agosto, penso attorno al 5, la piscina chiuderà ma si tratta di una chiusura sulla quale sono già stati informate tutte la società che ruotano attorno all’impianto di viale Gorizia. Il confronto con tutte le parti interessate è stato serrato e ha portato a questa decisione per migliorare ulteriormente l’impianto stesso e quindi il futuro della gestione della piscina di Legnano". Nello scorso mese di aprile con la nomina dell’avvocato Luigi Galimberti, in qualità di liquidatore di Amga Sport, ha preso il via la procedura di liquidazione della società che per anni ha gestito le piscine comunali di Legnano e di Parabiago. "Nessuno dei dipendenti resterà senza lavoro, parlo per quello che mi compete quindi a Legnano. Quello della piscina è un problema serio sul quale la commissione che io presiedo sta lavorando da tempo. Crediamo di aver trovato la quadra della situazione e sono convinto che la gestione dello sport in città sta prendendo le giuste pieghe senza essere politicamente strumentalizzato, magari per ragioni personali. Io lavoro nell’interesse della città e collaboro attivamente con le forze di maggioranza". La piscina d Legnano subirà la chiusura agostana al fine di consentire la pulizia della vasca olimpionica e il completamento dell’intervento di ristrutturazione degli spogliatoi Impero. Poi con decorrenza da settembre l’impianto di Legnano sarà preso in carico da un nuovo gestore, che subentrerà, a seguito di gara d’appalto. Da settembre invece a Parabiago verrà definita la forma di gestione del proprio impianto".

Ch.S.