Lavori alla Maxi Rotatoria di Largo Flaiano, Modifiche alla Viabilità a Varese

Ancora modifiche alla viabilità a Varese a causa dei lavori per la realizzazione della maxi rotatoria di largo Flaiano. Nelle ultime ore il cantiere si è spostato sul tratto di viale Borri compreso tra il semaforo all’altezza dell’incrocio con via Gasparotto e il semaforo su largo Flaiano. A partire da ieri e fino al 31 luglio vige dunque il senso unico di marcia, consentito solo a chi proviene da largo Flaiano e prosegue in direzione di viale Borri. Per chi invece percorre viale Borri in direzione centro città all’altezza del semaforo all’incrocio con via Gasparotto è obbligatorio svoltare a sinistra su via Gasparotto. Da via Gasparotto poi è possibile raggiungere l’autostrada oppure girare su viale Europa e utilizzare gli ingressi per il centro cittadino. Per chi proviene da fuori città, e dal ponte di Vedano, si consiglia di evitare viale Borri e scegliere percorsi alternativi per il centro. Il trasporto pubblico non subirà variazioni. L.C.