Robecchetto (Milano), 2 febbraio 2020 - C’era stato un periodo, poco dopo il 2010, in cui in diversi Comuni del Magentino e del Castanese erano in funzione le casette per la distribuzione di latte munto nelle stalle della zona. Addirittura a Marcallo si poteva acquistare il latte e il riso. Poi, pian piano, sono scomparse. Perché? "Una questione di costi, e anche di abitudini" risponde Fabio Tomasini, agricoltore della cascina San Francesco di Malvaglio, che possiede 41 vacche in mungitura e una mandria da un centinaio di bovini. "Mantenere una casetta del latte ha dei costi. Bisogna andarci almeno sei giorni alla settimana a caricarla, bisogna ogni volta sanificare l’impianto. Se la vendita è di pochi litri tutti possono capire che non c’è convenienza a mantenerle aperte. Tenga presente – dice Tomasini – che per mantenere la nostra mandria (un centinaio di animali) e mungere le vacche in lattazione ci vogliono dalle cinque alle sei ore al giorno, per sette giorni alla settimana. Se non c’è un reale guadagno non c’è compenso a portare il latte nelle casette".

La seconda ragione è il disagio di dover andare alla casetta, è così?

"Oggi si va a far spesa nei supermercati. Sono in pochi che vanno a prendere il latte da una parte, la carne dall’altra, la verdura e la frutta in un altro posto".

Lei però resiste. Ha iniziato dieci anni fa e prosegue tutt’ora a fornire le casette del latte.

"Lo faccio perché credo che la gente abbia il diritto di cibarsi in maniera naturale, e cosa c’è di più naturale del latte? Ho due casette. Una qui in cascina, dove il latte lo vendo a 0,75 euro al litro, anche per il disagio di arrivarci. L’ultimo tratto di strada è sconnesso. A Castano, in piazza Mercato, lo vendo a 1 euro, visto che devo compensare anche le spese di trasporto. Sino a qualche anno fa ne avevo una terza a Vanzaghello ma l’ho chiusa perché in pochi acquistavano il latte". "A dire il vero – aggiunge Tomasini – se fosse per gli italiani smetterei subito di lavorare. I maggiori acquirenti di latte sfuso sono gli stranieri, i pakistani in particolare a Castano, dov’è presente una numerosa comunità. Ma anche ucraini e altri dei Paesi dell’Est, Paesi rurali, dove c’è un’abitudine al consumo di latte. Ho visto persone portarsi a casa anche 10 litri per volta: quel latte serviva a più famiglie, loro parenti. E poi, mi hanno detto che loro non lo usano solo a colazione. Ci fanno dolci e altre pietanze".

Fornisce anche i contenitori?

"Per chi vuole sì. A Castano ho messo a disposizione bottiglie di plastica e bottiglie di vetro, con la possibilità di acquistare anche solo il coperchio per queste ultime. Ho scelto il vetro anche per una sorta di educazione ambientale. Lo si può riutilizzare per anni, un po come si faceva in passato quando dal lattaio si trovavano solo bottiglie di vetro". Fabio Tomasini va spesso nelle scuole. L’altra sera ha parlato del latte e dei suoi benefici a Cuggiono, dove ha anche fatto una dimostrazione di lavorazione del latte, ottenendo un gustosissimo primo sale. "L’Ecoistituto Valle Ticino è già da tempo che ha chiesto al Comune di farmi uno spazio dove collocare una casa del latte. Forse a breve si farà".