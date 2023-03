L’asta andata deserta Vendita dell’ex Franco Tosi È ancora fumata nera

di Paolo Girotti

Niente di fatto, nessuna offerta pervenuta: alla scadenza fissata per ieri alle 13 nessun offerente ha mostrato interesse per le due aree della ex Franco Tosi in asta nel contesto della procedura di liquidazione in corso ormai da anni. Le scadenze programmate per la giornata di ieri riguardavano il "Comparto ex mensa" e la carpenteria metallica. Il Comparto ex mensa, uno dei più "in vista" tra le proprietà ex Tosi, è compreso tra via Micca e via Cairoli, occupa un’area di circa 7.600 metri quadrati con una superficie coperta di 1.770 metri quadrati e contiene edifici per circa 6.245 metri quadrati. La situazione di quest’area è stata dibattuta ampiamente nelle ultime settimane proprio perché, in previsione dell’asta andata deserta, il commissario liquidatore aveva imposto la chiusura al pubblico dell’area parcheggio che ne è parte integrante e che serviva il centro cittadino.

L’area era all’asta con un prezzo minimo di 2 milioni 744mila euro rispetto ai 3 milioni 228mila euro dell’asta precedente, ma questo non è bastato per provocare l’intervento concreto di chi – compreso un gruppo con base in Svizzera – aveva mostrato interesse negli ultimi mesi. All’asta figurava poi anche la Carpenteria metallica o "Comparto Ovest" in via XX Settembre, un’area che in passato era già stata proposta ben quattro volte all’asta: dalla perizia che indicava un valore superiore ai 5 milioni di euro, si era così arrivati a una base d’asta che supera di poco i 2 milioni 700mila euro e al quarto ribasso. Come già detto, senza alcun esito.

"Nel corso della prossima settimana cercheremo di capire come agire, se procedere con una nuova asta al ribasso entro i prossimi mesi o se cercare di percorrere una strada diversa – spiegava ieri Andrea Lolli, commissario liquidatore che si sta occupando della procedura -. Cosa potrebbe aver pesato in questa occasione? Credo che le incertezze per i potenziali compratori di alcune di queste aree siano ancora tante: noi abbiamo spiegato le nostre proposte, nulla di stravolgente rispetto quanto già discusso. E quindi è noto in quale direzione si vorrebbe andare".