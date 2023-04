L’amato ex prevosto monsignor Centemeri festeggia 93 anni

Novantatreesimo compleanno per monsignor Angelo Centemeri punto di riferimento per la comunità saronnese. Prevosto dal 1982 al 2007, docente apprezzato all’UniTre e da 16 anni cappellano alla casa di riposo Gianetti. Lunedì il religioso ha partecipato a un incontro con il sindaco Augusto Airoldi e con la sua vice Laura Succi. Don Angelo, come è conosciuto in città, si è fatto portavoce dei bisogni sempre più pressanti delle famiglie, alla difficoltà nell’avviare un dialogo con i ragazzi, dalla necessità di coinvolgere attivamente persone e associazioni nella vita di comunità, a quella di accogliere in maniera generosa e pro-attiva gli stranieri, così come è avvenuto con le prime immigrazioni quando lui era prevosto della città.