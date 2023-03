L’albanese accusato di omicidio Respinta la richiesta di abbreviato

Non ci sarà alcun rito abbreviato per Gjinaj Rigels, l’albanese 34enne accusato di omicidio per ii fatti dello scorso 16 settembre in pieno centro a Turbigo. L’uomo è accusato della morte del connazionale Emanuel Rroku avvenuta davanti ad un bar di via Allea Comunale dove l’uomo avrebbe estratto la pistola sparando a caso e colpendo a morte il giovane. Secondo il Gup, Tiziana Landoni, il delitto sarebbe privo dei requisiti che danno accesso allo sconto di un terzo sulla pena ed è pertanto stata respinta la richiesta della difesa di Gjinaj Rigels. Rigettata anche la richiesta di aggravante per futili motivi che significa niente rischio di ergastolo per l’uomo. La vicenda è ancora viva nelle menti dei turbighesi e dei tanti albanesi che abitano in paese. La sera del 16 settembre dello scorso anno il ventitreenne Rroku, residente in paese, era al bar insieme ad altri connazionali per festeggiare un compleanno. Poco dopo le 23 un litigio fra una coppia finì con la donna colpita dal fidanzato, un amico di Gjinaj Rigels che era accorso quando il resto del gruppo aveva iniziato a malmenarlo dopo i colpi alla compagna. Credendo di avere la peggio l’uomo estrasse la pistola ed esplose un colpo che raggiunse al polpaccio il trentenne albanese. Dopo il primo colpo a decine iniziarono a colpire Gjinaj Rigels malmenandolo pesantemente finché l’uomo esplose un altro colpo che raggiunse il ventitreenne alla gola facendolo morire in un lago di sangue all’ospedale di Legnano. L’assassino, residente a Milano, fu pestato a sangue e fu ricoverato mesi in ospedale per poi essere spostato in carcere a Busto Arsizio prima e poi a Monza. Adesso dovrà rispondere di omicidio volontario e porto illegale dell’arma. Rroku era un ragazzo molto conosciuto e stimato a Turbigo. In tanti se lo ricordano come un bravo ragazzo e tanta commozione si era vista in occasione del suo funerale che aveva richiamato parenti e tanti amici del ragazzo. Anche Don Carlo si era espresso così: "Chi ha premuto il grilletto ha un nome e un cognome e delle precise responsabilità. Ma noi non dobbiamo cedere all’odio: preghiamo perché queste persone possano cambiare. E questo non significa certo ridurne le responsabilità. Si va avanti, ma come si deve andare avanti? Uniti. Nella volontà di allontanare odio e violenza. Insieme". Christian Sormani