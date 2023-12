Ladre bambine con il bottino addosso

Soprese a rubare in un palazzo e portate in commissariato, avevano solo 10 e 12 anni le ladruncole rom residenti fuori provincia, che andavano a compiere i furti in treno. L’altro giorno ci sono ricascate, i poliziotti le hanno individuate in un bar nella zona del Tribunale. Prive di documenti, sono state perquisite: addosso, oltre a un cacciavite e una pinza, avevano una collana, un anello, un paio di orecchini, due braccialetti, tre orologi, tre medaglie commemorative dell’associazione commercianti di Varese e delle banconote. Il commissariato di Busto Arsizio invita chi avesse subìto un furto a prendere visione degli oggetti sequestrati per chiedere la restituzione del bottino. Le due ragazzine, segnalate alla Procura della Repubblica dei minorenni presso il Tribunale minorile di Milano sono state trattenute in commissariato in attesa della collocazione in una comunità.