Ladra di telefoni in corsia Confermata la condanna

I giudici della prima Corte d’Appello di Milano hanno confermato la sentenza a due anni e otto mesi di reclusione al termine di un giudizio con rito abbreviato, della cinquantenne ladra di telefonini che due anni fa aveva fatto razzia all’ospedale di Legnano. La donna, residente in un piccolo comune della Bergamasca, era stata condannata in primo grado da Giuliana Pulcino, il giudice del tribunale di Busto Arsizio che non ha avuto alcuna esitazione nei confronti della ladra, descritta come una donna con "un’evidente capacità di delinquere", "una condotta spregiudicata" e che "ha rubato all’interno di un ospedale, in danno di degenti ricoverati in diversi reparti con una pervicacia criminale non indifferente come evidenziato dai numerosi precedenti specifici che la riguardano". La difesa aveva cercato di dimostrare che la cinquantenne avesse agito per disperazione e per stato di necessità perchè da anni senza lavoro e senza sussidi, tanto che aveva dichiarato di essere costretta a rubare per procurarsi da vivere. La donna era arrivata a Legnano con lo scopo di andare a rubare in diversi reparti del nosocomio cittadino, dall’ortopedia alla chirurgia generale passando per la neurologia. Dopo un primo raid, si era impossessata di tre cellulari, senza nemmeno che i derubati se ne accorgessero. Subito dopo aveva tentato un quarto colpo, ma la proprietaria del telefonino si era accorta del furto facendola fuggire e chiedendo aiuto. Poi aveva usato la geolocalizzazione del telefono per spiegare alla polizia dove si trovasse la donna: così per la ladra, che ha consegnato tutti i telefoni, è scattato l’arresto. Ch.S.