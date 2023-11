La Virgo Fidelis nel nome dei carabinieri caduti in servizio

Nella basilica di San Vittore i carabinieri di Varese hanno celebrato la Virgo Fidelis, patrona dell’Arma. La funzione religiosa è stata presieduta dal vicario episcopale Franco Gallivanone, con il prefetto Luigi Panighetti come co-officiante. Al fianco del comandante provinciale dei carabinieri Marco Gagliardo, le massime autorità di Varese e provincia, tra cui il prefetto Salvatore Pasquariello.

Alla celebrazione ha partecipato una rappresentanza di militari dei reparti del comando provinciale di Varese, dei Forestali e del nucleo Ispettorato del lavoro, oltre ad appartenenti all’Associazione nazionale carabinieri, all’Associazione nazionale dei forestali e ad altre associazioni d’arma.

Il culto alla Virgo Fidelis quale patrona dell’Arma ha avuto origine subito dopo l’ultimo conflitto mondiale. Fu scelto il 21 novembre in concomitanza della presentazione di Maria Vergine al tempio e della ricorrenza della battaglia di Culqualber, tra le più cruenti della campagna d’Africa, quando un intero battaglione carabinieri si sacrificò nella difesa, protrattasi per tre mesi, di un caposaldo in Etiopia.

Ospiti della celebrazione anche i familiari di alcuni carabinieri già in servizio in provincia, caduti nell’adempimento del dovere.

Al termine della funzione religiosa ha preso la parola il comandante provinciale Gagliardo, che ha rivolto un saluto all’indirizzo di tutti gli intervenuti, ringraziandoli per la loro presenza che testimonia la vicinanza all’istituzione. Ha quindi sottolineato quanto forte sia il legame dell’Arma con la propria patrona, al cui culto è ispirato lo stesso motto “Nei secoli fedele“, rivolgendo infine un pensiero ai caduti e alle loro famiglie, nel giorno che ha visto anche la celebrazione della Giornata dell’orfano.

Lorenzo Crespi