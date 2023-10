La strada finalmente in discesa. Con i fondi assegnati da anni largo alle bici nella stazione

C’è voluto parecchio tempo, ma ora la strada che porterà alla creazione di una velostazione negli spazi dell’ex magazzino ferroviario, punto di riferimento necessario per incentivare l’uso della bicicletta, sembra finalmente in discesa: il Gruppo FS e il Comune hanno sottoscritto infatti il contratto di comodato d’uso di otto anni per l’ex magazzino ferroviario, che consentirà la realizzazione della struttura annunciata tempo fa utilizzando lo spazio porticato che introduce all’immobile storico. La velostazione è una delle azioni del progetto “L’Alto Milanese va in mobilità sostenibile“ del Programma sperimentale nazionale di “Mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro“ che vede Legnano capofila e destinatario del finanziamento assegnato ormai qualche anno fa.

L’obiettivo è incentivare l’uso della bicicletta da parte dei pendolari e favorire l’interscambio modale treno-bici. Proprio per questo è stato individuato l’edificio inutilizzato a pochi metri dai binari ferroviari: il comodato impegna il Comune e le Ferrovie anche a condividere in futuro ogni iniziativa volta ad assicurare gli obiettivi di riqualificazione e a valutare la possibilità di attivare usi temporanei in alcuni immobili dismessi. Comune e Gruppo FS hanno ottenuto anche un parere da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano e da parte del Segretariato regionale per la Lombardia del ministero della Cultura.

Il progetto esecutivo della velostazione, che prevede la chiusura della parte porticata e l’installazione di portabici su due piani, è ora in fase di redazione: per le restanti parti del magazzino restano da definire altre destinazioni quali una ciclofficina, spazi didattici, Info Point e altri servizi dedicati ai viaggiatori o comunque ad altre funzioni di interesse generale.

"L’intervento interesserà un luogo strategico della nostra città come l’area della stazione ferroviaria – sottolinea Marco Bianchi, assessore alle Opere pubbliche – dove vogliamo creare un punto di scambio fra la mobilità dolce e quella ferroviaria venendo incontro alle esigenze dei pendolari, ma anche aumentarne la frequentazione, contribuendo così ad accrescerne la sicurezza".