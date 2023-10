La squadra cittadina in esilio. Fcb costretto alle trasferte: lo stadio è troppo malconcio

È ancora esilio per l’Fbc Saronno che giocherà in trasferta anche le prossime partite per le precarie condizioni del manto erboso dello stadio Colombo Gianetti. Sembra quasi una maledizione, visto che ormai sono diversi anni che i biancocelesti si trovano a fare i conti con queste emergenze. E così anche nella prima stagione del ritorno in Eccellenza, la squadra della città degli amaretti si è trovata con un campo troppo malconcio allo stadio comunale. Una situazione tanto critica che l’Fbc Saronno ha intanto deciso di giocare in trasferta tutte le partite del prossimo mese. La società lancia però un appello al Comune, perché intervenga urgentemente. Già l’anno scorso la situazione era stata tragica, con il campo realizzato troppo in ritardo e poi preso di mira dai vermi e quindi dai corvi.

Per la società la necessità di affittare campi limitrofi, a Lazzate e Cesate, significa meno incassi e qualche problema tecnico. Dopo l’esperto che l’anno scorso aveva reso agibile il campo proprio al fine di preservare il gioco allo stadio, l’Fbc Saronno per questa stagione aveva deciso di affittare per gli allenamenti infrasettimanali il centro sportivo di Cesate. Facile capire quindi la sorpresa di società e tifosi quando il Comune ha deciso di assegnare al Saronno Rugby l’uso del campo principale dello stadio, per gli allenamenti di alcune delle formazioni dei più piccoli.

Nelle ultime settimane, le cause non sono ancora state chiarire, la situazione dell’erba è così peggiorata che la società ha scelto di non giocare in casa. In una nota l’Fbc Saronno esprime "rammarico ma anche speranza per il futuro, e comunica che è stata concordata l’inversione del campo di gioco con Meda e Oltrepò, rispettivamente mercoledì e domenica prossima. Queste partite si giocheranno quindi in trasferta anziché al Colombo Gianetti com’era previsto dal calendario ufficiale".

Fbc Saronno 1910 ha preso questa decisione per dare il tempo necessario al Comune di lavorare al miglioramento del terreno di gioco del Gianetti, rendendolo al più presto adeguato allo svolgimento di un campionato di Eccellenza, si spera già per la partita del 22 ottobre.