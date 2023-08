La provinciale per la Val Veddasca a singhiozzo

A causa dei lavori di posa di un elettrodotto da parte di Enel Produzione la sp5 che da Maccagno conduce alla Val Veddasca, percorsa da molti residenti e turisti, sarà chiusa al traffico in determinate fasce orarie nelle prossime settimane. Lo comunica il Comune di Maccagno con Pino e Veddasca. La circolazione sarà interrotta in via IV Novembre nella frazione di Cadero, a monte del Circolo Acli, dal Km 6+286 al km 6+388. L’ordinanza emessa dalla Provincia di Varese prevede la chiusura della strada dalle ore 8 alle ore 17:30 a partire da lunedì 21 agosto 2023 e fino a lunedì 4 settembre 2023. Al di fuori di questa fascia oraria il transito è consentito, mentre i lavori si svolgeranno dal lunedì al venerdì. È garantito il passaggio dell’autobus di linea nella prima corsa in discesa la mattina (ore 6:45) e l’ultima in salita al pomeriggio (ore 18:30). Chi parte dal Lago Maggiore e deve raggiungere le frazioni di Graglio, Armio, Lozzo e Biegno deve quindi necessariamente transitare sul percorso alternativo dai Ronchi di Campagnano fino al Passo della Forcora, passando dalla località Lago Delio per poi discendere all’altezza del "Villaggio milanese". A carico della ditta esecutrice dei lavori, la Provincia ha posto l’onere di idonea cartellonistica per le deviazioni del caso. L.C.