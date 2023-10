La protesta verde: "Giù altri 35 alberi". Allarme per i tagli nell’area dell’ospedale

Sono cominciati nei giorni scorsi i lavori che riguardano il taglio di 35 alberi all’interno dell’area dell’ospedale di Busto Arsizio. A puntare il dito contro l’intervento è il circolo bustese Legambiente BustoVerde che sottolinea con la presidente Paola Gandini: "Ciò lascia allibiti perché avviene proprio all’interno di un Ospedale, luogo in cui ci si occupa della salute. Oltre a dare ossigeno, frescura e catturare gli inquinanti è ormai scientificamente accertato che grazie ai fitoncidi presenti negli alberi, stare in mezzo a loro riduce i livelli di cortisolo e fortifica il sistema immunitario". Ma quello che è più grave per gli ambientalisti "è che non esiste un piano di ripiantumazione", sottolineano ancora "anche se la direzione dell’Ospedale avesse previsto di sostituire queste piante con altre nuove dovremo aspettare altri 30 anni per averli delle stesse dimensioni e con gli stessi benefici ecosistemici e salutistici. Si sarebbe dovuto ogni pochi anni prevedere delle nuove piantumazioni in modo da sostituire con gradualità gli eventuali ammaloramenti di alcune". Conclude Gandini "Purtroppo questo non accade solo all’interno dell’Ospedale. In tutta la città non esiste un piano di ripiantumazioni: assistitamo al continuo taglio di grandi alberi, mentre pochissime sono le nuove alberature. Manca inoltre un attento controllo sulle ripiantumazioni dei privati". L’attenzione di LegambienteBustoVerde è rivolta anche al futuro di una vasta area verde, quella, nel rione di Beata Giuliana, su cui sarà realizzato il nuovo ospedale unico di Busto Arsizio – Gallarate che è invece da salvaguardare. Ricordano gli ambientalisti "il progetto comporterà l’eliminazione di oltre 6 ettari di bosco, danno paesaggistico creando un grattacielo dietro la Cascina dei Poveri e la chiesa di San Bernardino, non risolverà i problemi della sanità pubblica".Rosella Formenti