La polizia locale blocca uno spacciatore nel parco di Parabiago

Parabbiago (Milano), 29 settembre 2023 – Una pattuglia del nucleo operativo della polizia locale Nerviano – Pogliano, durante un controllo serale nell’ambito dei servizi straordinari del progetto Regionale, ha fermato in un parco di Nerviano un ragazzo in possesso di sostanza stupefacente tipo hashish in modica quantità per uso personale.

A seguito di indagini si è scoperto che la sostanza era stata ceduta da uno spacciatore all’interno di un parco di Parabiago. Così è stato organizzato un servizio mirato con la polizia locale di Parabiago con l'aiuto di un'auto civetta dalla polizia locale di Legnano con osservazione in abiti civili all’interno del parco individuato. Alla fine lo spacciatore è stato fermato. Gli Agenti, decidevano di procedere ad un controllo più approfondito tramite una perquisizione. Addosso aveva hashish e 330 euro in contanti suddivisi in banconote di piccolo taglio. Il ragazzo è stato indagato in stato di libertà per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e il denaro veniva sequestrato in quanto ritenuto provento dell’attività illecita.