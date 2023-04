La pioggia cancella Stralegnanese, Randonnée e festa della bicicletta: ecco quando si faranno

Per questa volta ha vinto il maltempo e gli eventi previsti in città nella giornata di oggi, vale a dire Stralegnanese, BicInFesta e Randonnée, sono stati rinviati ma il programma degli appuntamenti sportivi e di intrattenimento verrà riproposto in versione quasi "fotocopiata" domenica prossima, 7 maggio: sono state proprio le avverse previsioni meteo, infatti, a convincere l’U.S. Legnanese 1913, società organizzatrice degli eventi, che era davvero il caso di rinviare le attività previste "per tenere fede all’intento aggregativo delle iniziative e per garantire il maggior numero di partecipanti e di pubblico". Tutte le iniziative, dunque, verranno riproposte la prossima settimana senza variazioni di orario, con la sola eccezione dell’inizio della Stralegnanese, che prenderà il via alle nove e non alle 8.30 come era previsto in precedenza.

Il programma, dunque inizierà domenica 7 maggio alle 7.30 con la partenza della nona edizione della Randonnée Coppa Bernocchi – Giro dei 7 laghi per tutti i percorsi, 100 chilometri, 200 chilometri e gravel. Alle 8.30 aprirà invece il Villaggio Expò con stand a tema al Parco Falcone e Borsellino e in Largo Tosi: biciclette vintage e custom, accessori e demo manutenzione bicicletta a cura di Ciclofficine, tante curiosità legate al mondo delle due ruote e lo stand dedicato alla "Circolare" Bicipolitana, il progetto di mobilità sostenibile della città di Legnano. Dalle 10.30 alle 18 si terrà "Bicinfesta family", percorsi e intrattenimento per i più piccoli a cura della sezione Off Road U.S. Legnanese 1913 in collaborazione con club ciclistico Cardanese (partenza dall’infopoint U.S. Legnanese 1913 in Largo Tosi) e dalle 10 alle 18 "Bicinfesta salute" con la presenza degli stand delle associazioni dedite alla salute, come l’introduzione all’uso del defibrillatore con 60mila Vite da Salvare, al Parco Falcone e Borsellino.