La piazza lungo l’Olona. Via ai lavori sulle sponde

Prosegue la valorizzazione degli spazi pubblici lungo il corso del fiume, la “Grande piazza lineare dell’Olona“. Sono iniziati i lavori su piazza Castegnate. L’area interessata alla riqualificazione riguarda la sponda del fiume, con la rimozione dei cespugli a ridosso del muro e delle fioriere in cemento lungo il marciapiede della via antistante, sostituite da paletti per la delimitazione stradale. All’interno del parco saranno posizionati nuovi arredi. Un sistema di tre tavoli e panche sagomate in cemento, nel prato a ridosso del muro) richiameranno l’idea di uno spazio per l’aperitivo serale, pic-nic, lo studio o il gioco da tavolo. Uno dei tre tavoli avrà sul top una scacchiera. È inoltre in attuazione la riqualificazione della fontana dedicata ai Marinai caduti, con la sistemazione dell’impianto idraulico ed elettrico, la pulitura e messa in funzione. "L’intervento su piazza Castegnate punta a renderla uno spazio per l’incontro, ospitare iniziative culturali e aree gioco nel rispetto dell’abitato circostante – dice il sindaco Mirella Cerini –. A breve inizieranno gli altri due lotti del progetto: la biblioteca a cielo aperto e la riqualificazione delle sponde e del ponte pedonale dell’Olona". S.V.