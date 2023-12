La parrocchia si fa forza: la Messa della Vigilia sarà in piazza

Natale senza chiesa, ma la messa si farà lo stesso. A Villastanza, frazione di Parabiago, non ci si abbatte e si guarda al futuro prossimo delle festività in chiave nettamente diversa dal normale, per ovvie ragioni. La chiesa è stata data alle fiamme durante un incendio doloso che ha visto come protagonista un ragazzo di 23 anni origine marocchina, che ha prima dato fuoco al presepe nella parrocchiale della frazione, per poi danneggiare l’organo storico e procurare danni ingenti a tutto l’edificio. Adesso la decisione di celebrare lo stesso la messa della vigilia di Natale davanti alla chiesa, direttamente in piazza, a partire dalle 22.

La decisione arriva direttamente dal parroco di Parabiago, che ha accolto le tante richieste giunte dai parrocchiani, molti dei quali si sono armati di pazienza ed hanno iniziato non solo a fare la conta dei danni, ma a pulire ogni angolo della chiesa stessa, completamente annerita dal fumo. Per "garantire un Natale dignitoso" ad una comunità che si trova ad affrontare un momento difficile, come ha sottolineato il parroco della comunità pastorale di Parabiago, don Maurilio Frigerio, al portale della Diocesi Ambrosiana, le celebrazioni in questi giorni sono state provvisoriamente spostate nella chiesa di Villapia: "Siamo una comunità coesa – ha detto il parroco – in grado di superare un momento difficile, perché non poter pregare nella propria chiesa è un motivo di sofferenza, soprattutto a ridosso delle festività. Ci siamo già organizzati, cerchiamo come possiamo di andare incontro alla gente, di ridare speranza alla comunità, per ritrovare un cammino di comunione, in cui tutti fanno la loro parte. È in questo modo che si incarna lo spirito del Vangelo, come ci è richiesto dal Natale".

Il ragazzo marocchino, intanto, continua ad essere ricoverato nel reparto di psichiatria dell’ospedale di Legnano.