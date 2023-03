La Milano che conviene Il presidente ci crede: "Va ridato slancio al settore alberghiero"

di Paolo Girotti

È da sessant’anni nel settore attraverso il lavoro suo e della sua famiglia e arriva oggi alla guida della rete di imprenditori "La Milano che conviene", il gruppo che mette insieme gli imprenditori del settore alberghiero dell’Alto Milanese: il suo primo proposito è dare nuovo slancio a un settore che ha sofferto come pochi i due anni di pandemia e che ora, pur in un momento di forte ripresa, guarda con un minimo di preoccupazione ai tanti aumenti che stanno caratterizzando utenze e servizi. Pia Libutti, dell’Albergo ristorante Roma di Legnano, è stata eletta pochi giorni fa alla presidenza della rete d’impresa "La Milano che conviene", realtà nata nel 2014 dalla volontà di un primo nucleo di 15 imprenditori per dare vita a un processo di ottimizzazione dei costi di gestione e mettendo in primo piano economie di scala, lo scambio di informazioni tra associati e le buone prassi. Libutti prende il posto di Simona Ronca, manager amministrativa del Poli Hotel di San Vittore Olona che ha dovuto gestire le difficoltà della pandemia. L’approccio di Libutti al ruolo è subito chiaro: "Possiamo dire che il problema del Covid19 può ritenersi superato - ha dichiarato la neo presidente nella nota con la quale la rete ha annunciato la sua elezione -. Un fatto molto importante è che anche nelle difficoltà siamo riusciti a mantenere sotto controllo la situazione occupazionale e quindi a non disperdere la preziosa risorsa rappresentata dalle conoscenze acquisite negli anni dai nostri collaboratori. In questo momento un po’ tutti gli alberghi del legnanese stanno lavorando. Ma non è tutto oro quello che luccica, perché le maggiori problematiche sono date dagli aumenti dei costi e non mi riferisco solamente ai costi dell’energia. Il costo di una Pec passa da 300 euro l’anno a 370 e così sta avvenendo per tutto. Ecco questo è il vero problema in questo momento".

Una situazione che fa tornare al primo proposito che aveva guidato la nascita del gruppo: "Possiamo promuovere accordi e contrattazioni comuni con i vari fornitori - spiega Libutti -. Se facciamo acquisti tutti insieme riusciamo a risparmiare qualcosa sui prezzi. Cerchiamo anche di far sentire la nostra voce ai diversi attori del sistema e alle amministrazioni locali".