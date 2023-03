La Madonna dei Miracoli Concerto di campane e processione al santuario

Oggi Saronno rinnoverà per la 446esima volta il proprio voto alla Madonna dei Miracoli a cui è intitolato il Santuario. Alle 15 si ripeterà la tradizione del concerto di campane nata durante il Covid per unire le sei parrocchie in cui i fedeli non potevano trovarsi singolarmente. Alle 15.30 la processione con il simulacro della venerata Beata Vergine dei Miracoli dalla chiesa di San Francesco verso il Santuario. Al termine la messa solenne presieduta da monsignor Francesco Giovanni Brugnano, arcivescovo emerito di Camerino San Severino Marche, concelebrata dai sacerdoti saronnesi. Chiude il programma il concerto della banda nel cortile del Santuario.