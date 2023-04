La giornata dell’autismo Musica per i bimbi fragili

Il due aprile sarà la Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, istituita nel 2007 dall’Assemblea generale dell’Onu. L’Istituto comprensivo statale "Bonvesin de la Riva", diretto dalla professoressa Elena Osnaghi, l’ha ricordata (anticipandola) ieri mattina con un concerto della cooperativa AllegroModerato: un evento sia in presenza, sia live streaming. "I nostri ragazzi delle classi prime, seconde e terze, nelle rispettive ore di musica, hanno partecipato in presenza con grande interesse - afferma il dirigente scolastico -. Le altre classi hanno seguito il tutto su YouTube. Ma il concerto si poteva ascoltare in tutte le scuole della provincia di Milano".

AllegroModerato è un gruppo di musicisti nato con l’intento di dimostrare che la formazione musicale può attivare e sviluppare energie e competenze emotive, cognitive e relazionali. Tali risorse valorizzano la qualità della vita delle persone con fragilità psichiche, mentali e fisiche. AllegroModerato realizza progetti innovativi, collaborazioni con le scuole, interventi rivolti a bambini ricoverati nei reparti di Pediatria e agli ospiti delle comunità psichiatriche. "La forza di questi giovani adulti, una ventina e con diversi tipi di fragilità, sta proprio in questo: lavorando negli ospedali e nei luoghi di cura, diventano in prima persona soggetti che "danno cura". Suonando per noi hanno trasmesso una grande forza comunicativa, oltre alla bravura interpretativa" Dopo i saluti del dirigente dell’Ufficio scolastico di Milano, Yuri Coppi, il concerto sulle note di Shostakovich, Joplin, Rossini, Piovani e Ravel. S.V.