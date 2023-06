La discarica nel Parco del Roccolo Il sindaco citato per diffamazione "Mi difenderò da privato cittadino"

di Christian Sormani

"Per doverosa informazione comunico che le due aziende che intendono realizzare la discarica mi hanno citato in giudizio per diffamazione, pretendendo un risarcimento di duecentomila euro. Mi difenderò. Con la certezza di non aver diffamato nessuno. Anche in questo caso mi difenderò da cittadino. Senza pesare sulle casse comunali".

Così il sindaco di Casorezzo, Pierluca Oldani, spiega quanto accaduto nelle scorse ore in paese. Subito le forze politiche di maggioranza hanno sostenuto il sindaco: "Da quando nel 2014 abbiamo iniziato la nostra amministrazione comunale come gruppo di maggioranza “La Bottega del domani“, il tema della lotta al progetto discarica nel Parco del Roccolo è sempre stato un argomento caldo e una battaglia portata avanti da tutti noi nella convinzione che di fronte ad ogni progetto da sviluppare in un contesto pubblico sia fondamentale analizzare e valutare tutte le correlate implicazioni, tenendo sempre a mente che il nostro unico scopo nel ruolo, in primis di cittadini, ma soprattutto di amministratori, sia quello di tutelare la collettività e il nostro territorio".

"La battaglia contro il progetto discarica – prosegue la maggioranza – non è mai stata una battaglia personale di Pierluca Oldani, bensì un obiettivo condiviso da tutto il gruppo di maggioranza consiliare, obiettivo infatti presente anche nel nostro programma elettorale del 2019. Sull’argomento il sindaco Pierluca Oldani ha sempre relazionato in consiglio comunale sugli aggiornamenti relativi a tale problematica e anche da parte della minoranza è sempre stato dimostrato ampio sostegno. Ora di fronte all’atto di citazione per diffamazione ricevuto da Pierluca Oldani, è nostra intenzione come gruppo consiliare di maggioranza, mostrare tutto il nostro appoggio e sostegno al sindaco per questa nuova battaglia che si trova costretto a intraprendere".

Anche il sindaco di Busto Garolfo, Susanna Biondi, ha espresso solidarietà al collega: "Caro Pierluca, in questi nove anni abbiamo sempre camminato insieme e anche questa volta io ci sarò. So benissimo che il coraggio non ti manca e non ti lascerai distrarre. Proseguiremo ad opporci con la consueta correttezza e determinazione. Mai nessuna diffamazione!".