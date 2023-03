La classifica dei ricicloni Otto Comuni del Legnanese premiati da Legambiente

di Paolo Girotti

Otto Comuni nel Legnanese inclusi nella lista dei "Comuni Rifiuti Free" di Legambiente, diciassette se si includono anche le zone del Castanese, Magentino e Abbiatense: è questo il quadro disegnato per il nostro territorio attraverso il dossier della 29esima edizione di "Comuni Rifiuti Free - Comuni Ricicloni 2022" promossa da Legambiente Lombardia e presentato in questi giorni. Il dossier prende in analisi, attraverso una rielaborazione di Ars Ambiente, i dati relativi alla raccolta rifiuti del 2021.

Dal dossier emerge che in tutta la regione Lombardia sono 308 i "comuni virtuosi" che entrano nella classifica "Comuni Rifiuti Free" perché in grado di ridurre al di sotto della soglia dei 75 chilogrammi per abitante il residuo secco non riciclabile annuale per abitante anno, sommando a questo dato anche una raccolta differenziata pari al almeno il 65% del totale. Dei 133 Comuni della Città Metropolitana di Milano sono 44 quelli meritevoli di essere classificati come ricicloni: otto di questi si trovano nel Legnanese, mentre se allarghiamo il compasso comprendendo anche i Comuni di Castanese, Magentino e Abbiatense, saliamo a quota 17. Gli otto Comuni del Legnanese sono Busto Garolfo, Canegrate, Cerro Maggiore, Dairago, Nerviano, Rescaldina, San Giorgio su Legnano e Villa Cortese. Tra questi Comuni la performance migliore è quella di San Giorgio su Legnano che, con i sui 6.683 abitanti, ha prodotto nel 2021 solo 45 chilogrammi di rifiuto indifferenziato per abitante (nel 2020 erano stati 51,9 chilogrammi), con una percentuale di differenziazione che arriva all’88,3% Ampliando il raggio, come già detto, nella graduatoria dei "buoni" entrano anche Albairate, Bernate Ticino, Casorezzo, Cassinetta di Lugagnano, Corbetta, Inveruno (Comune inserito per la prima volta in graduatoria), Magnago, Mesero e Vittuone. Tra questi Comuni sorprendono le performance di Bernate Ticino, da includere tra le migliori in assoluto in Lombardia e la migliore in tutto il territorio della Città Metropolitana di Milano, con una differenziata arrivata ormai al 90,6% e 34,4 chilogrammi di rifiuto indifferenziato annuo a persona.

La media regionale di raccolta differenziata è di 73,2% e quella dell’area metropolitana milanese del 68,5%. Non figurano nella lista dei "buoni" ma neppure in quella dei cattivi, la categoria di chi ha una raccolta differenziata al di sotto del 65%, Legnano e Parabiago: è però d’altronde vero che più cresce la dimensione dell’abitato e più la raccolta differenziata soffre, perché frenata da problematiche più complesse.