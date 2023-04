La battaglia di Parabiago Un tuffo nel Medioevo

Un successo la kermesse Parabiago Medievale, organizzata con El Bigatt, per la rievocazione storica della battaglia di Parabiago, alla quale hanno partecipato diverse associazioni, compagnie storiche e più di 5.000 persone. Il taglio del nastro è avvenuto alle 10 del mattino, con il sottosegretario all’istruzione Paola Frassinetti, il vicegovernatore della Lombardia Marco Alparone, i consiglieri comunali di Milano Enrico Marcora e di Parabiago Giuliano Polito.

Per un giorno la città della calzatura ha fatto un salto nel passato, tornando al 1339, quando nelle campagne attorno a Parabiago e Nerviano si scontrarono le truppe milanesi di Azzone Visconti contro i ribelli della compagnia di San Giorgio guidati dallo zio Lodrisio, pretendente al titolo di Signore di Milano.

In particolare sono state le cronache della battaglia a guidare gli spettatori nei giorni intensi in cui si è svolta, a farne comprenderne le ragioni e il sacrificio per difendere la libertà di Milano. "Per questo ci teniamo a dire – spiegano gli organizzatori dell’associazione Parabiago Mediovale – che chi confonde la storia con i soli eventi bellici accaduti non dovrebbe festeggiare, ad esempio, il prossimo 25 aprile, celebrazione che anzi ha il sapore dei valori umani; perché la storia ha qualcosa da insegnare e non è solo l’asprezza della battaglia. L’afflusso di pubblico è stato ben oltre le aspettative, ci hanno segnalato arrivi da grandi comuni della zona, che per Parabiago è un caso inusuale. Vogliamo ringraziare l’amministrazione di Parabiago, auspicando con loro un sempre più proficuo confronto".

Christian Sormani