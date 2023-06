La battaglia di Magenta Il sindaco Del Gobbo alla rievocazione: "L’Italia è nata qui"

di Graziano Masperi

Avevano tanta voglia di tornare a rivedere il corteo della Battaglia i magentini. I figuranti, le bande e la rievocazione storica bloccate da troppo tempo e non sono state certo poche gocce di pioggia cadute in mattinata a rovinare la festa. Il 4 Giugno è un giorno sacro per i magentini che hanno assistito al corteo fino all’Ossario per la santa messa celebrata da don Giuseppe Marinoni. Non è la celebrazione di un evento bellico, ma il doveroso omaggio a coloro che quel giorno persero la vita, i cui resti si trovano nell’Ossario. La Battaglia di Magenta è un evento di importanza nazionale e domenica è arrivato, per l’occasione, anche il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana. "Un ringraziamento doveroso al Sindaco di Magenta Luca Del Gobbo e al presidente della Pro loco Pietro Pierrettori – ha detto Fontana - la presenza di tanta gente è il significato di una comunità che guarda al futuro, ma che tiene i piedi ben saldi al suo passato. Oggi si ricorda un momento dal quale sono nati i germogli dell’Unità del nostro Paese e poi, successivamente, dell’Unione Europea. Dobbiamo gratitudine a coloro che hanno avviato le basi del nostro futuro". Un po’ tutti i sindaci del territorio erano presenti a Magenta.

Oltre ai Consiglieri regionali Christian Garavaglia e Silvia Scurati, e agli onorevoli Alessandro Colucci, Umberto Maerna e al senatore Massimo Garavaglia. "Oggi ricordiamo una tappa fondamentale dell’Unità d’Italia – ha ricordato Del Gobbo - Senza i ponti sul Naviglio e sul Ticino che hanno retto forse avremmo scritto un’altra storia. Il 2 giugno abbiamo festeggiato i 77 anni della Repubblica, ma l’Italia è nata qui. Nella nostra città di Magenta". Pomeriggio nel parco di Villa Naj con tanta gente che ha assistito alla rievocazione storica raccontata da Pierrettori.