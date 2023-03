La battaglia di Cargo city Dal Governo l’accelerata: "È un progetto fondamentale"

di Lorenzo Crespi

"Malpensa come Fiumicino per noi è un hub strategico". Lo ha detto, intervenendo all’evento "Idrogeno verde e aviazione" al Palazzo delle Stelline di Milano il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Galeazzo Bignami. L’esponente di Fratelli d’Italia ha citato lo scalo varesino mentre faceva riferimento al Pna, il piano nazionale dell’aviazione predisposto dall’Enac su indicazioni dell’ex ministro Enrico Giovannini. Secondo Bignami il piano in questione non valorizza sufficientemente tre aspetti: il lungo raggio, "che dà i volumi economici"; le reti aeroportuali, "da definire senza dare indicazioni di tipo sovietico"; il cargo. Proprio in merito a quest’ultimo tema Bignami ha parlato dell’aeroporto della brughiera. "Malpensa è strategico per il cargo, che per noi deve trovare espressione di rafforzamento. Ribadiamo l’esigenza che il cargo di Malpensa trovi espansione e sviluppo".

Un punto rimarcato delineando uno sguardo d’insieme sul sistema aeroportuale italiano. "Di aeroporti ce ne sono tanti: bisogna rendere più efficienti quelli esistenti, e bisogna sviluppare anche delle vocazioni differenti, tipo il cargo rispetto all’aeroporto di Malpensa".

Parole, quelle del viceministro, che entrano a pieno titolo nel dibattito sullo sviluppo dello scalo che da mesi prosegue, con al centro il masterplan 2035, contro il quale si sono alzate le voci di associazioni e cittadini. L’intervento di Bignami segue inoltre di pochi giorni l’annuncio dello stesso ministero delle infrastrutture del via libera alla Vigevano-Malpensa, superstrada che intende migliorare l’accessibilità veloce all’aerostazione dal bacino sud-ovest milanese, per la quale ha voluto imprimere un’accelerata il titolare del dicastero, Matteo Salvini.