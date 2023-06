Istituti Legnanesi destinatari di risorse Pnrr, percentuali di dispersione scolastica

I tre istituti legnanesi sono destinatari delle risorse Pnrr alla luce dei risultati delle prove Invalsi che registrano la percentuale di dispersione implicita, ossia la percentuale di studenti che, non raggiungendo il livello base delle competenze previste per matematica e italiano, vengono giudicati ad alto rischio dispersione. All’Istituto Bernocchi la percentuale di rischio dispersione è del 37% per gli iscritti al primo anno fra gli iscritti all’Istituto professionale e ai percorsi di istruzione e formazione professionale, del 13% fra gli iscritti al primo anno dell’Istituto tecnico e del liceo scientifico opzione scienze applicate. All’Istituto Dell’Acqua, invece, la fragilità riguarda il 35% degli iscritti al primo anno agli istituti con indirizzo amministrazione, finanza e marketing e indirizzo turismo, e il 31% al liceo artistico. All’istituto comprensivo di via dei Salici la percentuale di alunni che, non raggiungendo il livello base delle competenze previste per italiano e matematica, è a rischio dispersione è dell’11%.

P.G.