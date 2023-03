Investimenti Scuole e strade in pole position

"Nessuna modifica è stata apportata alle aliquote Imu, mentre risultano leggermente ridotte, seppure in maniera simbolica di qualche decimale, quelle relative all’addizionale Irpef sulla strada per l’introduzione di aliquote differenziate in base ai singoli scaglioni di reddito. Rispetto al 2022 la previsione delle entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa aumenta per il maggiore gettito dell’Imu e per la stima di un maggiore recupero di questa imposta degli anni precedenti, previsione effettuata sull’accertato del 2022".

Così l’assessore al bilancio, Marco Rotondi spiega i dati del bilancio di previsione 2023-2025 approvato dal consiglio comunale di San Vittore Olona (nella foto il sindaco Daniela Rossi). Le entrate correnti del bilancio 2023 ammontano a 7.003.639 euro così ripartiti: entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 4.414.300; trasferimenti correnti 637.597; entrate extratributarie 906.135; entrate in conto capitale 1.045.607 euro di cui 356.500 da oneri di urbanizzazione. Poiché il totale delle spese è superiore (7.258.014 euro), per pareggiarle è prevista l’applicazione di parte dell’avanzo di amministrazione per circa 254.000 euro: 100.000 euro derivanti dalle sanzioni per violazioni al codice della strada, 144.000 da avanzo disponibile e gli altri 10.000 euro da avanzo vincolato. Per quanto riguarda le entrate extratributarie, la variazione rispetto al 2022 è del 2,68%. Confermate le tariffe relative all’asilo nido, ai servizi culturali e all’assistenza domiciliare, mentre sono state aggiornate le tariffe per i servizi cimiteriali che sono state allineate al costo sostenuto dal Comune. Quanto alle tariffe per l’utilizzo di strutture sportive si confronteranno con quelle dei comuni vicini.

Ch.S.