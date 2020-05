Inveruno (Milano), 15 maggio 2020 - Non si è ribaltato per pochi metri il rimorchio contenente letame che questa mattina ha rischiato di finire nei prati circostanti Furato, fra Busto Garolfo e Casorezzo. Ci sono voluti una ruspa e due trattori per evitare di far ribaltare il contenitore di letame.

E' accaduto in un campo alla periferia di Furato, fra Casorezzo e Busto Garolfo in pieno parco del Roccolo. Un trattore che trasportava letame forse per colpa della palta presente nella strada vicinale, stava per far ribaltare il rimorchio contenente letame. A supporto è arrivata una ruspa che ha raddrizzato il rimorchio, mentre un altro trattore ha trascinato in avanti quello rimasto bloccato. L'intervento è riuscito.