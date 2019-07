Inveruno, 31 luglio 2019 - I quarantadue dipendenti della Tor, senza stipendio dal mese di giugno e senza lavoro, da oggi possono intravedere un futuro meno incerto, per loro e per le loro famiglie. Venerdì verrà depositata all’Inps la richiesta di cassa integrazione così come concordata tra Regione Lombardia e azienda, con parere favorevole del Ministero del Lavoro.

«Viste le risultanze dell’ultima riunione in Regione ero scettico su una eventuale soluzione in tempi brevi – commenta Roberto D’Arcangelo, sindacalista della Fai Cgil -. Mi devo complimentare con la Regione, che d’intesa con Tor ha trovato la formula per l’avvio della cassa integrazione: la cassa verrà chiesta per crisi aziendale e avrà una durata annuale». «È chiaro a tutti che questo provvedimento sarà solo un mezzo per traghettare l’attuale assetto societario verso uno nuovo, e con questo dare avvio alla ripresa produttiva».

L'azienda ha ribadito anche in questa occasione che sta lavorando per definire l’ingresso in società di nuovi imprenditori con liquidità, che nell’ultimo periodo è stata fatale alla Tor. Senza più il regolare flusso di denaro della casa madre Tof, la Tor si è trovata nell’impossibilità di far fronte alle spese: la sospensione dell’erogazione dell’energa elettrica ha fatto il resto, generando la sospensione della produzione dall’inizio di luglio. «Speriamo che nella fase di riavvio ci sia anche la presenza di Carapelli. Purtroppo in queste settimane l’azienda toscana, che ha ancora delle lavorazioni a Inveruno, si è letteralmente isolata, e questo non ha fatto altro che acuire i problemi» ha aggiunto D’Arcangelo. Anche il sindaco Sara Bettinelli, che ha presenziato ai vari incontri in Regione, ha commentato positivamente questa soluzione. «È stato compiuto un passo importante per la messa in sicurezza nel breve-medio periodo dei dipendenti». L’accordo rimanda la necessità di attivare nel breve un tavolo al Mise. «A settembre faremo comunque un incontro al ministero, quando certamente avremo una situazione più chiara dal punto di vista societario». Dalla Regione il commento della consigliere leghista Silvia Scurati: «La cassa integrazione straordinaria non è certamente una soluzione ma un passaggio necessario per salvaguardare il posto di lavoro dei dipendenti, garantendo loro un’indennità in questo momento di crisi».