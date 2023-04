Integrazione Via alla consulta degli stranieri

Sei enti e dieci cittadini, provenienti da Marocco, Iran, Senegal, Honduras, India, Albania, Ecuador, Egitto e Ucraina: è questo il “blocco” che costituisce la nuova consulta istituita dal Comune di Legnano, la consulta dei "Nuovi cittadini", che si riunirà per la prima volta domani a palazzo Malinverni. La giunta comunale, su proposta dell’assessore alla Comunità inclusiva Ilaria Maffei, ha infatti provveduto ad approvare le nomine dei componenti, il cui primo incontro è stato fissato per le 18 di domani nella Sala Stemmi del Comune: a questo "esordio" parteciperanno anche il sindaco Lorenzo Radice, l’assessore Maffei e la consigliera incaricata alle Politiche di integrazione della popolazione straniera, Aurora de Lea. Nell’incontro di domani sarà indetta anche la prima seduta della Consulta in cui saranno scelti presidente, vice presidente e segretario: "Se Legnano vuole essere veramente una città inclusiva non può prescindere dal considerare i cittadini di origine straniera, quegli uomini e quelle donne che sono genitori di tanti alunni e studenti che siedono sui banchi delle nostre scuole – ha sottolineato Maffei -. Da anni ormai la componente straniera si attesta intorno al 12% della nostra popolazione e stimolare la partecipazione attiva alla vita democratica dei residenti privi di cittadinanza italiana, quindi senza diritto di voto, oltre che valorizzare il ruolo delle associazioni con cittadini stranieri già attive sul nostro territorio è un passo fondamentale per costruire una comunità unita nelle sue diversità; quelle diversità che ne rappresentano la sua ricchezza".

P.G.