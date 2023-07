Inseguito al volante del Suv rubato Ventenne riesce a fuggire a piedi

Era fermo a lato della strada a ridosso dei boschi della droga il Suv rubato la sera prima a Marnate. Il ladro, un 20enne nordafricano, è stato intercettato dalla polizia locale di Rescaldina nei boschi del Rugareto. Un inseguimento in piena regola quello effettuato dalla polizia locale rescaldinese che nella giornata di martedì aveva notato un’Audi Q3 ferma nei pressi del bosco del Rugareto. Quando gli agenti si sono avvicinati per controllare meglio, la persona alla guida dell’auto, un ventenne nordafricano, a grande velocità è partito sgommando per seminare i due agenti locali. Ne è nato un breve inseguimento nella zona dell’area boschiva. L’uomo ha fermato l’auto ed è scappato nei boschi, facendo perdere le sue tracce. La vettura, risultata rubata la sera prima a Marnate, è stata poi riconsegnata al legittimo proprietario, residente nel comune del Varesotto.

Con tutta probabilità era stata usata dai pusher nordafricani che operano nella zona per lo spaccio di droga. Un mese fa in zona i carabinieri avevano bloccato e arrestato un 36enne di nazionalità marocchina che aveva rubato un’auto per poi scappare alla vista dei militari dopo una rocambolesca fuga sul Sempione a San Vittore Olona.

Ch.S.