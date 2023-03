Infortunio domestico Brutta caduta per 86enne Arrivano i soccorsi

È caduto in camera e non solo non riusciva più a rialzarsi o ad aprire la porta. È l’infortunio domestico di cui è stato vittima domenica mattina un 87enne residente in centro paese. Intorno alle 6 la moglie si è accorta che il marito era caduto ed ha dato l’allarme.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno che hanno rapidamente aperto la porta raggiungendo l’anziano. L’uomo era in buone condizioni ma è comunque intervenuta l’ambulanza della Croce Azzurra. I soccorritori hanno prestato all’uomo le prime cure sul posto e poi hanno provveduto a trasferirlo all’ospedale per una serie di accertamenti per scongiurare conseguenze più gravi.