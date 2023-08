Infastidiva i commercianti Allontanata da Castano

L’hanno individuata a Castano e le hanno notificato la misura del divieto di ritornare in paese per i prossimi due anni senza la previa autorizzazione del Questore. La donna, di 39 anni, era un volto noto per la Polizia locale di Castano Primo e Nosate per diversi episodi, tutti documentati, di violazione di norme ai danni di pubblici esercizi. Bar e tabaccherie che venivano letteralmente terrorizzati dalla donna residente in un Comune dell’hinterland già con precedenti penali e di polizia, oltre ad essere destinataria di altre misure di prevenzione personale. Ora è arrivato questo provvedimento che la obbliga a rimanere lontana da Castano per i prossimi due anni e che, qualora dovesse essere violato, sarà punito con l’arresto da sei mesi ad un anno. Per i vigili urbani si tratta di un importante risultato quello ottenuto nei confronti di questa persona. Anche se innocente fino a decreto definitivo di condanna, fa tirare un sospiro di sollievo ai commercianti che potranno continuare a lavorare in sicurezza. G.M.