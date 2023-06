Incontro Pubblico sul Controllo di Vicinato, l'Amministrazione Comunale Invita i Cittadini

L’appuntamento è per martedì alle 18.00 nella sala conferenze del Museo del Tessile: l’amministrazione comunale ha organizzato un incontro pubblico sul tema della sicurezza residenziale, occasione per approfondire l’attività del Controllo di vicinato. In città sono già attivi da qualche anno alcuni gruppi di “controllo del vicinato” nei quartieri ed è proprio partendo da queste esperienze che l’amministrazione vuole rilanciare l’iniziativa per diffonderla ulteriormente sul territorio. All’incontro sono invitati a partecipare tutti i cittadini che vogliono offrire il proprio contributo per rendere i rioni più sicuri: il controllo di vicinato è un modello di cittadinanza attiva per la sicurezza che funziona, anche in senso preventivo. R.F.