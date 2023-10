Mistero in stazione a Legnano: il treno investe qualcuno? Due ore di controlli ma il corpo non si trova

Legnano (Milano), 23 ottobre 2023 - Un mistero quanto accaduto stanotte nei pressi della stazione ferrovia di Legnano quando è partito un allarme investimento.

Il macchinista del convoglio diretto a Varese che stava transitando sulla linea ferroviaria ha frenato dopo aver visto qualcuno sui binari, convinto di averlo centrato in pieno e facendo partire l'allarme conseguente. Sul posto vigili del fuoco, agenti della polizia ferroviaria e soccorritori del 118 che hanno cercato il corpo dell'uomo investito, non trovando nessuno.

Tutti i binari di zona sono stati illuminati a giorno ma per terra e nei pressi della stazione nessuno, neppure una macchia di sangue. La procedura di emergenza era stata avviata dopo il possibile investimento.

La linea è stata interrotta per ore dai soccorritori convinti di trovare un cadavere. Gli accertamenti sono proseguiti per un’ora e mezza ma nulla. L'unica spiegazione potrebbe essere quella che l'uomo colpito possa essersi allontanato. Ma rimane il mistero per quanto accaduto che ha portato a disagi notevoli almeno per un paio di ore su tutta la circolazione fra Milano e Varese.