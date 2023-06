Incidente tra auto a Nerviano, un ferito in codice giallo al pronto soccorso

Una carambola tra auto e poi una di queste che si ribalta sulla carreggiata nella notte: si sarebbe potuto concludere con conseguenze ancora più gravi l’incidente che ha avuto come teatro via Papa Giovanni XXIII, la direttrice che conduce sul Sempione nell’abitato di Nerviano, all’altezza dell’incrocio con via Gramsci e ha coinvolto alcune autovetture. Subito dopo la mezzanotte di venerdì, infatti, le auto sono entrate in collisione per motivi ancora da chiarire: sul posto sono arrivate in breve tempo un’ambulanza della Croce rossa, l’automedica e i Carabinieri. In totale sono state cinque le persone a bordo delle auto coinvolte, tutte al di sotto dei 40 anni. Per uno dei feriti è stato necessario il trasporto al pronto soccorso dell’ospedale di Legnano in codice giallo.

P.G.