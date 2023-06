Incidente stradale a Gaggiano, 17enne in moto soccorso in codice rosso

Moto contro auto ieri verso le 8.30 a Gaggiano, lungo la strada che costeggia il Naviglio Grande, via Milano. Un 17enne in moto è stato soccorso in codice rosso. Dopo lo scontro violento contro l’auto e ha avuto la peggio. E’ rimasto riverso a terra ed è stato trasportato con urgenza in ospedale al San Carlo con diverse fratture. Attualmente è fuori pericolo di vita. Sul posto due ambulanze, i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso e i vigili del fuoco. Problemi anche per il guidatore della vettura che è stato portato in ospedale per accertamenti. Non si conosce al momento la dinamica del sinistro. Solo due giorni fa in zona a Viganò di Gaggiano, un 26enne aveva riportato ferite dopo un incidente in monopattino.