Tragico incidente in Kenya, dall’autopsia le risposte sulla morte di Renato Pirazzini

Ha già fatto rientro in Italia la salma di Renato Pirazzini, il quarantaquattrenne imprenditore di Legnano morto in un incidente con la sua motocicletta nei giorni scorsi a Malindi in Kenya. Ai familiari – l’uomo non era sposato – il triste compito di accogliere all’aeroporto la salma mentre la data delle esequie verrà stabilita nei prossimi giorni. Imprenditore nel campo dell’edilizia con interessi oltre mare, Renato Pirazzini da un decennio viveva a Malindi in Kenia dove gestiva un’attività legata al settore delle costruzioni. Senza legami affettivi stretti non ha mai dimenticato la sua cara Legnano facendovi ritorno ogni anno per almeno tre mesi dove incontrava il fratello maggiore Andrea.

Chiarire quanto accaduto è ancora prematuro anche se la dinamica dell’incidente lascia poco spazio alle interpretazioni. Nei giorni scorsi in sella alla sua motocicletta Renato è stato vittima di un incidente stradale che al momento era risultato di scarsa rilevanza. L’uomo, infatti, si era alzato da solo e dopo una breve visita presso un centro sanitario della zona aveva fatto ritorno a casa. Nella notte la tragedia, mentre si trovava in casa Renato a iniziato a star male e l’arrivo di un amico e la corsa in taxi verso l’ospedale più vicino non sono bastate a salvargli la vita.

Tra le possibili cause del decesso non si escludono le complicazioni che potrebbero aver seguito l’incidente del giorno prima. La frattura ad una costola oppure una lesione agli organi interni avrebbero potuto causare un’emorragia interna dai possibili esiti fatali. Sarà in ogni caso l’esame autoptico disposto dalla magistratura che sta indagando sulla vicenda, a chiarire le vere cause del decesso.

Una morte inspiegabile, che insospettisce la famiglia determinata ora a far luce sull’intera vicenda. Il nipote Angelo Pirazzini, ex sindaco di Busto Garolfo e titolare di una farmacia in paese, non esclude una conseguenza fatale nella notte. "Potrebbe essere successo che eventuali complicazioni seguite all’incidente abbiano fatto precipitare la situa-zione. Il fatto poi di non trovarsi in Italia ma in una città del Kenia sicuramente non gli ha giocato a favore", ha detto.