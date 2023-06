Incidente a Castano Primo, i pompieri liberano donna rimasta incastrata tra le lamiere

Castano Primo (Milano) – Questa mattina alle ore 9, in via Acerbi a Castano Primo, nel Milanese, un incidente stradale tra due autovetture, ha provocato il ferimento di due donne. Per la prima, di 61 anni, è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco, in quanto era rimasta incastrata all'interno dell'autovettura.

L'altra donna coinvolta nell'incidente di 65 anni è riuscita ad uscire dalla propria autovettura in modo autonomo. Le due sono state trasportate in codice giallo in ospedale. Sul posto anche la polizia locale, personale del 118 e auto medica. Via acerbi e via Giardini sono rimaste chiuse per la durata delle operazioni di soccorso.