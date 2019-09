Milano, 30 settembre 2019 - Un motociclista di 35 anni di Nerviano è morto in un incidente stradale avvenuto sabato 28 settembre, sull'A26-diramazione A8, nel tratto tra Arona e Castelletto. Il giovane è stato sbalzato dalla sua moto, per cause da accertare, ed è morto sul colpo. Il personale del 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso. Sempre lo stesso giorno, sulla A26 sono morte due persone in un altro incidente stradale.

© Riproduzione riservata