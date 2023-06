Incidente a Saronno, due feriti, auto schiantate davanti all'ospedale

L’impatto è stato così forte da svegliare alcuni residenti che affacciandosi alle finestre su piazzale Borella hanno visto le auto incidentate. Così, domenica mattina alle 4, è partita la mobilitazione dei soccorsi per l’incidente avvenuto davanti all’ospedale cittadino. Lo schianto è avvenuto tra una Gold e una Matiz in modo frontale. A chiarire la dinamica e le cause saranno i carabinieri della compagnia cittadina intervenuti sul posto. Presenti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno che hanno aiutato il personale sanitario della Croce Rossa cittadino ad estrarre i due feriti dalle auto. Entrambi i conducenti un 24enne e un 35enne se la sono cavata con contusioni ed escoriazioni. S.G.