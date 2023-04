Legnano, incendio in un condominio di via Pirovano: vigili del fuoco in azione

Legnano (Milano), 23 aprile 2023 – Principio di incendio nella cantine di un codominio di via Pirovano e vigili del fuoco in azione nel primo pomeriggio di oggi: per cause da appurare il principio di incendio si è sviluppato poco dopo le 14 nello stabile di via Pirovano 23 che accoglie un gran numero di residenti e il fumo acre è risalito poi ai piani superiori.

Lo stabile si trova a pochi passi dall’incrocio con viale Toselli e in zona sono intervenuti i Vigili del fuoco di Legnano, i volontari dei Vigili del fuoco di Inveruno e i carabinieri della caserma di Legnano: in via precauzionale in un primo momento è stata inviata anche un’ambulanza della croce rossa e a parte dei residenti del condominio è stato chiesto di lasciare temporaneamente le proprie abitazioni.

Fortunatamente il principio di incendio non ha però interessato anche altre parti dell’edificio o avuto effetti su persone nelle vicinanze e i vigili del fuoco - ancora presenti poco prima delle 18 - hanno provveduto a spegnere le fiamme scongiurando ogni possibile rischio ulteriore e consentendo ai residenti di rientrare nelle proprie abitazioni.