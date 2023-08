Incendio a Robecco sul Naviglio: Fumo e Fiamme Distruggono un Porticato

Una colonna di fumo denso

ha invaso la strada che da Robecco sul Naviglio porta

ad Abbiategrasso. Ieri mattina, verso le 7.30, si è sviluppato

un vasto incendio dietro

un condominio di via Fosse Ardeatine, zona periferica

della città. Lungo via Novara,

la strada che dista alcune centinaia di metri dal punto

del rogo, gli automobilisti

che arrivavano da Magenta

e stavano entrando

ad Abbiategrasso sono rimasti come inghiottiti in una coltre fumosa che sembrava nebbia. Il fuoco aveva appena avvolto un portico adibito anche a pollaio e le fiamme hanno parzialmente distrutto il tetto. Dentro c’erano attrezzature varie. Sono dovuti intervenire quattro mezzi dei vigili

del fuoco provenienti dal distaccamento locale dei volontari di Abbiategrasso.

Di seguito sono arrivate le autopompe dei volontari

di Corbetta e Inveruno e gli effettivi da Pavia. Alla fine tutto è andato distrutto, mentre i danni e le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento. Molti residenti sono usciti dalle rispettive abitazioni in via Fosse Ardeatine per capire cosa fosse successo. "Abbiamo sentito un forte rumore – commenta un uomo che vive nel quartiere – ho visto il fumo denso che proveniva dal porticato e andava verso il canale Scolmatore". Il fumo è cessato quando i vigili del fuoco hanno preso il controllo della situazione domando le fiamme. Nessuno ha riportato ferite

o è rimasto intossicato. Fra

le cause che potrebbero avere

provocato l’incendio potrebbe esserci quella del guasto elettrico, ma saranno le indagini a scoprirlo. Al momento non è possibile escludere nulla. G.M.