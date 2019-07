Legnano (Milano), 8 luglio 2019 - A dare l’allarme è stata una pattuglia della Polizia di Stato. Stava svolgendo un servizio di pattugliamento a Mazzafame dove, nella vicina chiesa del Beato Cardinal Ferrari erano in corso la festa e la cena per la processione della Madonna della Luce. Arrivati a ridosso della zona industriale “Amicizia”, nella via omonima, hanno visto le fiamme invadere e devastare il capannone dell’azienda “Fly” specializzata nel trattamento degli acciai.

Erano circa le 20. Di lì a pochi minuti nel quartiere periferico si è levata una nube di fumo nero visibile nel circondario a chilometri di distanza. Per domare le fiamme c’è voluta circa un’ora. L’azienda era chiusa, in quel momento non c’era nessuno al lavoro: i vigili del fuoco sono riusciti ad entrare con almeno cinque mezzi. Nessuno è rimasto ferito e, nonostante l’allarme iniziale per la colonna di fumo, non è stato necessario evacuare i palazzi circostanti.