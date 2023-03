In via Pace il gemellaggio fra due società

Lo scorso anno, dopo un recupero che aveva portato all’omologazione della pista semidistrutta dagli anni e con la ristrutturazione delle tribune per troppo tempo inagibili, l’atletica era tornata a far vivere l’impianto di via della Pace. Allora era stato un evento organizzato da Atletica Bracco e Atletica Legnano ad aprire le danze, il prossimo 6 maggio saranno invece "Par Atletica" di Canegrate e Us Legnanese a rimettere la pista di via della Pace al centro dell’attenzione. È stato proprio il segretario di Par Atletica Canegrate, Umberto Scordamaglia, in occasione della presentazione di ieri mattina, a spiegare per cosa si sta lavorando: "La collaborazione con la Us Legnanese è nata quasi un anno fa ed è stato amore a prima vista, perché condividiamo la passione per lo sport e per i giovani - ha detto Scordamaglia -. L’iniziativa dimostra che la città di Legnano è in grado di riunire in un percorso comune le realtà che operano nel territorio circostante".

P.G.