In piazza anche il governatore "Grazie unitario"

È stato un 25 Aprile di unità e partecipazione a Varese. La manifestazione per il 78° della Liberazione ha visto l’ampio coinvolgimento dei varesini, che hanno affollato le vie del centro attraversate dal corteo e il Salone Estense per la cerimonia finale. La mattinata ha preso il via alle 8.30 nella Basilica di San Vittore con la messa, a cui ha fatto seguito un’ora più tardi il primo omaggio ai caduti all’Arco Mera. Da lì è partita la sfilata che ha attraversato il cuore della città, toccando corso Matteotti, corso Moro, via Vittorio Veneto e via Cavour fino al monumento di largo Resistenza, dove si è svolto un secondo omaggio. Quindi ritorno nel salotto buono per poi raggiungere via Sacco e il Municipio, con i saluti delle autorità. "In questa giornata è fondamentale la coesione e l’unità di tutte le forze democratiche antifasciste", ha detto il sindaco Davide Galimberti.

All’evento ha partecipato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. "Una giornata di festa in cui dobbiamo tutti quanti insieme dire grazie e ricordare e pensare a cosa rappresentino i valori che in quell’occasione vennero riportati ad essere fondamento della nostra Repubblica". Ha poi ricordato i tanti gesti eroici di cui fu protagonista Varese, citando la figura di Calogero Marrone, capo dell’Anagrafe del Comune che salvò ebrei e antifascisti fornendo loro documenti falsi, per poi pagare con la vita. Rocco Cordì, presidente della sezione Anpi, si è rivolto a chi "ancora non sa pronunciare parole chiare come Resistenza e antifascismo. A loro ricordo le parole di Teresa Mattei: il più grande monumento costruito in Italia è la Costituzione".

Lorenzo Crespi