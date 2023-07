In partenza la gara deserta nel 2022

A ottobre 2022 la gara, una delle più importanti

e ricche per quanto riguarda la cifra in gioco, era finita in nulla perché nessuno era stato

in grado di formulare un’offerta rimanendo nei confini economici stabiliti dall’Amministrazione.

Ora, adeguato il bando

a costi cambiati radicalmente, il Comune si troverà finalmente

a decidere a chi assegnare l’appalto da oltre 8 milioni dopo che quattro aziende hanno risposto alla seconda chiamata, riveduta

e corretta dagli uffici.

È questa la novità

di rilievo per quanto riguarda il bando

per l’assegnazione

del servizio mensa

per le scuole e i centri ricreativi diurni

per i prossimi tre anni

un bando cui nessun operatore nel 2022

aveva partecipato proprio perché la quota messa a disposizione dall’Amministrazione comunale non avrebbe giustificato i costi

del servizio, obbligando così a una proroga.

Ora la gara è aperta

su una quota base di 8,7 milioni. Va sottolineato che la prima gara, a mesi di distanza dalla stesura del bando, aveva dovuto fare i conti con un costo della materia prima utilizzata per la preparazione dei pasti lievitata del 17-20%.

Il fattore materia prima incide tra il 30 e il 35% sul costo per ogni singolo pasto e questo aveva impedito che la gara andasse in porto.

P.G.