In mostra fluo-geometrie del legnanese Zaffaroni

C’è tempo fino a sabato per visitare la mostra Fluo-geometrie di Dario Zaffaroni, alla Fondazione Luciana Matalon di Milano. Classe 1943, Zaffaroni vive e lavora a Legnano. "Fluo-geometrie" comprende oltre trenta opere degli anni Duemila. L’artista ama le carte fluorescenti, ritagliate e composte in forme geometriche, anche tridimensionali. "La peculiarità dei miei lavori, dettati dal bagliore dei fluorescenti, consiste nel voler attrarre lo sguardo dell’osservatore e renderlo partecipe, attraverso il suo movimento, alla ricerca della mutevole cromo-geometria composta", afferma. In mostra anche alcune opere dei primi cicli "lumino-cinetico", che Zaffaroni mise a punto nel 1969 insieme con Dadamaino, ossia i "Rulli": giochi visivi in movimento tra colore e forma che li rendono tra i lavori ancora oggi più interessanti, dalle dinamiche percettive suggestive. L’esposizione è realizzata in collaborazione con "Colonna arte contemporanea" di Appiano Gentile (Como) Orari di apertura: dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19, tutti i giorni fino a sabato (ingresso libero).

S.V.