In Italia per le vacanze, latitante arrestato

Vacanze di Natale con un epilogo amaro per un villeggiante nell’Alto Milanese. Un 46enne italiano, proveniente dalla Svizzera, è stato arrestato al suo arrivo a Busto Garolfo. L’uomo, ignaro che le sue festività avrebbero preso una piega drammatica, aveva già sulle spalle un ordine di carcerazione di quattro anni per furto e lesioni, commesse a Como nel 2020. I carabinieri, attenti e pronti a intervenire, lo hanno individuato rapidamente e non hanno esitato a far scattare le manette, trasformando una visita familiare in un ritorno alla giustizia.

Una furiosa lite tra due uomini, scoppiata in casa per motivi banali, si è conclusa con l’intervento dei militari e del personale del 118. L’episodio è avvenuto in un’abitazione di via Mazzini a Parabiago. La discussione, apparentemente innescata da questioni domestiche, è rapidamente degenerata: uno dei due contendenti ha impugnato un taglierino, ferendo lievemente il coinquilino. La vittima, un uomo di 30 anni, è stata soccorsa e trasportata al pronto soccorso. L’aggressore è stato denunciato a piede libero per lesioni con uso di arma bianca.

Ch.Sor.