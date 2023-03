In fuga con la cocaina Sedici chili di droga nascosti in una scatola In manette due fratelli

di Dario Crippa

Tenevano la droga nascosta nel capanno di una parrocchia, quella dei Santi Gervaso e Protaso, a Seveso. Due fratelli, di origine albanese, sono stati arrestati con 16 chili di cocaina. Uno degli arrestati, il più giovane, è stato bloccato mentre era già in aereo sulla pista di decollo dell’aeroporto di Malpensa. I carabinieri della Compagnia di Monza hanno concluso un’operazione antidroga che ha visto tra Seveso e l’aeroporto di Malpensa il sequestro appunto di 16 chili di cocaina, 800 granmi di hashish e l’arresto di due fratelli di origini albanese (rispettivamentedi 43 e 47 anni), ritenuti i custodi dello stupefacente. Il blitz è scattato all’alba quando i militari, monitorando tramite telecamere i movimenti degli indagati, hanno inquadrato uno dei due fratelli mentre usciva di casa con un grosso zaino che, una volta caricato sull’auto, è stato portato in un terreno di proprietà della parrocchia principale di Seveso, e lì nascosto in un box agricolo sotto chiave.

Una circostanza apparsa subito sospetta ai militari, considerando che l’uomo risultava estraneo a qualsiasi iniziativa della comunità parrocchiale. A quel punto i militari hanno ricostruito il tragitto effettuato e hanno individuato il box: una volta entrati, hanno trovato nel borsone lasciato poco prima 7 chili di cocaina, 542 di hashish e 21.400 euro in contanti. Il giorno dopo l’indagato, ritornato sul posto, non ha pù trovato la “sua” droga e ha compreso di essere stato scoperto. Ha deciso a quel punto che l’unica possibilità per lui era quella di darsi alla fuga il prima possibile prendendo il primo volo di sola andata per l’Albania. Tutto inutile.

I carabinieri sono riusciti infatti a rintracciarlo allo scalo di Malpensa, dove aveva superato il check-in ed era già a bordo dell’aereo in pista, dal quale in collaborazione con la Polaria, è stato fatto subìto scendere. Accompagnato a terra, è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto e portato al carcere di Busto Arsizio. Le operazioni sono proseguite con la perquisizione domiciliare a carico del fermato, consentendo di recuperare altri 280 grammi di hashish occultati in cantina. Le ricerche sono state estese anche alla residenza del fratello, sempre a Seveso, il quale, all’interno del garage, aveva nascosto altri nove chili di cocaina in una cassaforte abilmente interrata nel pavimento. Si stima che il quantitativo di droga sequestrata, una volta immesso nel mercato avrebbe fatturato oltre un milione e mezzo di euro.